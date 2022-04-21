سيدة بدعوى طلاق: "اتهمنى بالجنون ليسقط حقى فى الحضانة وطردنى من الشقة"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإثبات عنفه ضدها، وتشهيره بسمعتها والادعاء بأنها –مصابة بالجنون- باستخدام تقارير مزورة حتي يسئ لها ويسقط حقوقها الشرعية، لتؤكد: "أهان كرامتي وطردني من المنزل، انتقاما مني على ملاحقته بدعاوي نفقة وحبس بمتجمد النفقات تصل لـ 90 ألف جنيه شهريا، وادعي أنني غير أمينة على حضانة أطفالي، وأقام ضدي دعوي إسقاط حضانة باتهامات باطلة، واستحوذ على كل منقولاتي ومصوغاتي".

وتابعت الزوجة أثناء جلسات نظر دعواها: "أصبحت بعد عشرة 13 سنة زواج عبء على زوجي، ووفقا وادعاء خشيته على حياته مني، وأصبحت عبئ عليه مما دفعه لطردي للشارع، وطالب بإسقاط حقي فى الحضانة بحجة عدم أمانتي على رعاية الصغار، رغم أنني من تكفلت برعايتهم طوال سنوات زواجي كونه دائم السفر، وتركني في الشارع مديونه بسبب تخلفه عن سداد النفقات".

وأضافت الزوجة: "حاولت حل الخلافات بشكل ودي وإقناعه بالكف عن ايذائي ولكنه رفض، وثار وقرر الانتقام مني، وسرقة حقوقى الشرعية، ورفض منحي حق الطلاق، ولاحقني بتهم كيديه بالخيانة والجنون والتبديد بعد كل تلك السنوات التي قضيناها سويا".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.