اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 11:11 م
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سقوط سقف غرفة بمنزل في شبرا الخيمة والحى يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدراسة العقار

الخميس، 21 أبريل 2022 11:02 م
سقوط سقف غرفة بمنزل في شبرا الخيمة والحى يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدراسة العقار سقوط سقف غرفة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد شارع محمد خضراوي عزبة بدران بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط سقف حجرة بالدور الأرضي بمنزل دون خسائر بشرية، وعلى الفور انتقل للموقع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بحى شرق شبرا الخيمة، وقوات قسم ثان شبرا الخيمة، وتم عمل المعاينة، وإحالة المنزل للجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية، من حى شرق شبرا الخيمة، إخطارا يفيد ورود بلاغ لغرفة الأزمات بحى شرق شبرا الخيمة، بسقوط سقف غرفة بالطابق الأرض بمنزل بشارع محمد خضراوي عزبة بدران.

على الفور انتقل للموقع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بحى شرق شبرا الخيمة، وقوات قسم ثان شبرا الخيمة، وتم عمل المعاينة، وإحالة المنزل للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتبين أن المنزل ورثة "عبد الله محمد أحمد" وعنهم "وليد عبد الله محمد" دون خسائر بشرية.


اخبار القليوبية

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