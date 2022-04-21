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روسيا تفرض عقوبات على 29 أمريكيا بينهم نائبة الرئيس "هاريس" ومؤسس فيسبوك

الخميس، 21 أبريل 2022 05:21 م
روسيا تفرض عقوبات على 29 أمريكيا بينهم نائبة الرئيس "هاريس" ومؤسس فيسبوك لافروف
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس عن فرض موسكو عقوبات شخصية على 29 مواطنا أمريكيا، بينهم نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس ورئيس شركة فيسبوك  مارك زوكربيرج، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنسانى فى مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.

 

وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إنه من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".

وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".


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