رئيس جامعة أسيوط يعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنحة تدريب جامعة لويز فيل

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن أسماء الطلاب الفائزين بمنح تدريبية فى الصيف بجامعة لويز فيل الأمريكية، مشيراً إلى أنه فاز بالمنح 3 طلاب هم الطالبة راندا عادل عبد العزيز، والطالب الحسن محمد كامل الطالبان بالمستوى الثالث ببرنامج نظم المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات ، والطالبة مريم عصمت إيليا اندرواس الطالبة بالمستوى الأول بكلية الهندسة.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن المنح المقدمة من جامعة لويز فيل الأمريكية تمثل أحدى ثمار التعاون القائم بين جامعة أسيوط وجامعة العلمين الدولية وجامعة لويز فيل الأمريكية والتي تم بموجبها تقديم 3 منح تدريبية في فصل الصيف 2022 لمدة ثلاثة أشهر بجامعة لويزفيل الأمريكية، على أن يكون التمويل بالكامل لفترة التدريب من قبل جامعة لويزفيل مع تحمل جامعة أسيوط نفقات سفر الطلاب ذهاب وعودة.

ويأتي هذا في إطار التعاون المُثمر القائم بين وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين جامعة لويزفيل والتى تتضمن برنامج 2+2 والمستهدف الطلاب المصريين ب6 جامعات عريقة على مستوى الجمهورية وهي (جامعة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط وجامعة بنها وجامعة حلوان).