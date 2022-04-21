اليوم السابع
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دفاع والد "طفلة البلكونة": موكلى ينهى بعض الإجراءات القانونية ويغادر القسم غدًا

الخميس، 21 أبريل 2022 02:10 ص
دفاع والد "طفلة البلكونة": موكلى ينهى بعض الإجراءات القانونية ويغادر القسم غدًا طفلة البلكونة
كتب - أحمد الجعفرى

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قال المحامى الموكل للدفاع عن والد "طفلة البلكونة"، إن التحقيقات أثبتت سلامة موقف موكله وعدم صحة ما تم تداوله على مواقع "السوشال ميديا"، وبناء عليه صدر قرار عادل من جهة التحقيق بإخلاء سبيل والد الطفلة.

 

وتابع، أن جهات التحقيق أخذت تعهد على موكله وزوجته بعدم التعرض للطفلة، وحسن رعايتها، وأنه سيغادر القسم غدًا بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكشف المحامى حقيقة ما أثير بشأن اتهام موكله فى قضية أخرى، مؤكدًا أن تلك القضية كانت خلافات مع أحد أقاربه، وسقطت فى عام 2013.

 

انتهت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس

 

 


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