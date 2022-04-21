دراسة: البكتيريا الموجودة في البول قد تشير إلى سرطان البروستاتا

كتبت فاطمة خليل

حدد باحثون في المملكة المتحدة خمسة أنواع من البكتيريا في البول والتي قد تكون مرتبطة بسرطان البروستاتا العدواني، ويمكن أن تساعد النتائج، التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأورام المسالك البولية، في تمهيد الطريق للعلاجات التي يمكن أن تستهدف هذه البكتيريا وتبطئ أو تمنع تطور المرض العدواني، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال كولين كوبر، الأستاذ بجامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة، "نحن نعلم بالفعل بعض الارتباطات القوية بين العدوى البكتيرية والسرطان."

وأضاف كوبر: "على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في الجهاز الهضمي إلى قرحة في المعدة ومرتبط بسرطان المعدة، ويمكن أن تسبب بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم".

عمل الفريق مع زملائه في مستشفى نورفولك ونورويتش الجامعي ومعهد كوادرام وغيرهم لتحليل عينات من البول أو الأنسجة من أكثر من 600 مريض مصاب بسرطان البروستاتا.وطوروا طرقًا للعثور على البكتيريا المرتبطة بسرطان البروستاتا العدواني.

قالت ريتشيل هيرست، المؤلفة الأولى للدراسة ، من جامعة إيست أنجليا: "لاكتشاف البكتيريا، استخدمنا العديد من الأساليب المختلفة بما في ذلك التسلسل الجينومي الكامل لعينات الأنسجة ، وهي طريقة يتم استخدامها بشكل متزايد مع انتقالنا إلى عصر الطب الجيني".

وأضافت هيرست "وجدنا عدة أنواع من البكتيريا مرتبطة بسرطان البروستاتا العدواني ، وبعضها أنواع جديدة من البكتيريا لم يتم العثور عليها من قبل".

مجموعة البكتيريا التي وجدها الفريق تشمل أنيروكوكس ، بيبتونيفيلوس ، بورفيروموناس ، فينولاريا وفوسوباكتيريوم. كل هذه الكائنات لا هوائية، مما يعني أنها تحب أن تنمو بدون وجود الأكسجين.

عندما تم اكتشاف أي من هذه البكتيريا اللاهوائية المحددة في عينات المريض ، ارتبط ذلك بوجود درجات أعلى من سرطان البروستاتا وتطور أسرع إلى مرض عدواني.

وأضاف الباحثون: "حددنا أيضًا الآليات البيولوجية المحتملة لكيفية ارتباط هذه البكتيريا بالسرطان".

من بين الأشياء التي لا يعرفها العلماء بعد كيف يلتقط الناس هذه البكتيريا، سواء كانت تسبب السرطان ، أو ما إذا كانت الاستجابة المناعية الضعيفة تسمح بنمو البكتيريا.

كما أشار الفريق إلى أن العديد من البكتيريا مفيدة لحياة الإنسان وليس من السهل إزالة البكتيريا الضارة دون إزالة الحماية التي توفرها البكتيريا الجيدة.

قال البروفيسور دانيال بروير من كلية طب نورويتش في جامعة إيست أنجليا: "إذا استطعنا استهداف السرطانات العدوانية مع تجنيب الآخرين العلاج غير الضروري ، فسيؤدي ذلك إلى تحسين الطريقة التي نتعامل بها مع هذا المرض بشكل كبير".