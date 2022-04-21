تفاصيل سقوط شحنة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه فى ليالى رمضان بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

اعترف تاجرى مخدرات بمحاولتهما ترويج شحنة من الحشيش على المواطنين في نطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك في ليالي رمضان، حيث تم ضبط شحنة بقيمة أكثر من 3 ملايين جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسماعيلية - الإسكندرية) نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتى (مركز شرطة الإسماعيلية – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3٫250٫000 جنيه تقريباً).