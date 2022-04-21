تفاصيل استعدادات شركة مياه الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الصيف

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بحزمة إجراءات وتعليمات للمواطنين، تزامناً مع قرب دخول عيد الفطر المبارك، وارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف، حيث أصدر لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تعليماته لكافة الإدارات التابعة داخل محافظة الأقصر باتخاذ الإستعدادات اللازمة لمواجهة أى احتمالات تنتج عن زيادة فى استهلاك المياه أو أعطال فى شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحى.

كما أكد رئيس شركة مياه الأقصر، أنه كلف بمتابعة شكاوى للمواطنين خلال فترة الأعياد القادمة، والتى تبدأ بأعياد القيامه وشم النسيم والفطر وتزامناً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل، حيث تم التأكيد على ما يلي: (متابعة قطاع المعامل لأعمال غسيل شبكات المياه وتحليل العينات ومتابعة جودتها، والانتهاء من تطهير جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان كما تم تطهير وغسيل محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وانتهاء أعمال الصيانة بالمحابس الرئيسية لمحطة مياه الشرب بمدينة الأقصر لكى تناسب خطة التشغيل فى فصل الصيف تزامناً مع إنهاء صيانة المحابس بالشبكات فى عدد من المناطق بالمدينة، انتهاء أعمال الصيانة لبوستر رفع مياه الشرب بمنطقة نجع الشيخ لتحسين ضغوط المياه بمناطق (شرق السكة الحديد والسواقى).

كما تقرر تعديل خطة تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال الأعياد وأشهر الصيف القادم، وتعديل جداول الورديات لخدمة غرفة عمليات الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، ودخول خدمات الشبكة الوطنية لخدمة السلامة العامة مع توفير عدد 4 أجهزة لاسلكى حديثه مزوده بكاميرات لسهولة رصد الشكاوى أو الأعطال وسرعة التعامل معها فى الحال، والفحص المسبق لنظم أجهزة اللاسلكى بالديوان العام والإدارات التابعة، وزيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية والشكاوى على نظام الكول سنتر، والتبليغ الفورى لإدارة التوعيه بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، وزيادة جاهزية المعدات استعداداً لأي أعمال طارئة.

وأكد رئيس شركة المياه، ضرورة المرور والمتابعة لمديرعام المياه ومدير عام الصرف على المحطات والإدارات التابعة لمراجعة خطة التشغيل وتنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة، وتم زيادة مخزون الشركة من مهمات التشغيل للمحطات والشبكات والمواد المستخدمة في تطهير المياه، والمتابعة والمرور المستمر على مولدات القوى والتأكيد على جاهزيتها للعمل لمواصلة الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربي، وعقد ندوات توعية رمضانية لحث المواطنين على عدم الاستخدام الخاطئ للمياه وتجنب إهدارها فى عمليات المسيح بالمنزل وغسيل السجاد قبل العيد.