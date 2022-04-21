اليوم السابع
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تعرف على مواعيد 3 إجازات للعاملين بالقطاع الخاص.. أولها 25 أبريل

الخميس، 21 أبريل 2022 02:00 ص
تعرف على مواعيد 3 إجازات للعاملين بالقطاع الخاص.. أولها 25 أبريل وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أصدرت وزارة القوى العاملة كتب دورية بأرقام 12،13،14، بشأن تنظيم إجازات العاملين بالقطاع الخاص، متضمنه 3 إجازات مدفوعة الأجر، وذلك وفق قرار وزير القوى العاملة (49) لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد والمادة (52) من قانون العمل 12 لسنة 2003. 

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير، الإجازات:

 

1- يوم الإثنين 25 أبريل 2022، إجازة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
 
2- يوم الأحد الأول من مايو 2022، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.
 
3- أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك.
 
وتنص المادة (52) من قانون العمل، على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
 
 

القوى العاملة

اجازت القطاع الخاص

اجازة شم النسيم

اجازة عيد الفطر

اجازات عيد الفطر للقطاع الخاص

عيد العمال

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