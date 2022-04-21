اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 07:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تشيلي تعتقل برتغاليا مطلوبا من "الإنتربول" على خلفية انفجار مرفأ بيروت

الخميس، 21 أبريل 2022 06:00 ص
تشيلي تعتقل برتغاليا مطلوبا من "الإنتربول" على خلفية انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت بعد التفجير
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة التشيلية أنها اعتقلت برتغاليا مطلوبا من "الإنتربول" على خلفية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، وصل إلى سانتياغو على متن طائرة قادمة من إسبانيا، قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد.

وأوضح كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو أن الرجل مطلوب بزعم إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الإنتربول تم منع الرجل من دخول تشيلي ووضعه لاحقا على طائرة متجهة إلى إسبانيا.


بيروت

مرفأ بيروت

لبنان

تشيلى

سانتياغو

برتغال

الانتربول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نجيب ميقاتى يترأس جلسة مجلس الوزراء اللبنانى غدا بجدول أعمال من 21 بندا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:08 ص

سفراء الخليج يمارسون مهامهم الدبلوماسية فى بيروت.. السفير السعودى: المملكة حريصة على علاقاتها بلبنان.. والسفير الكويتى: مؤشر على نجاح مبادرة الكويت.. ميقاتى: مطمئنون لعودة علاقاتنا العربية الطبيعية المكتملة

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 ص

لبنان يقرر هدم صوامع القمح بميناء بيروت وإقامة نصب تذكارى لضحايا الانفجار

الخميس، 14 أبريل 2022 01:57 م

الجيش اللبنانى: إصابة 4 عسكريين إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب

الخميس، 14 أبريل 2022 01:49 م

رئيس وزراء لبنان يبحث سبل استمرارية استيراد الأدوية فى ظل الصعوبات المالية

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة