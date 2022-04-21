تحرير 55 محضراً تموينياً للمخالفين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى والصحة، من تحرير 55 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة فى المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ،ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكرى السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 59محضراً،من بينهم 13 محضر نقص وزن، و30 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة محضر، وتحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك ، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.