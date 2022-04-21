اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 55 محضراً تموينياً للمخالفين فى كفر الشيخ

الخميس، 21 أبريل 2022 11:17 ص
تحرير 55 محضراً تموينياً للمخالفين فى كفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى والصحة، من تحرير 55 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة فى المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ،ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكرى السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 59محضراً،من بينهم 13 محضر نقص وزن، و30 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحه، وحررت الحملة محضر، وتحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك ، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حملات تموينية

وزارة التموين

سلع غذاىية

محافظ كفر الشيخ

تحرير محاضر تموينية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 63 قضية تموينية خلال حملة مكبرة فى قنا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:10 م

تحرير 28 مخالفة تموينية وضبط طن سكر دون فواتير بمركز ملوى فى المنيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:38 م

الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1391 قضية تموينية متنوعة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:55 ص

حملات مكبرة للتموين ومراقبة الأغذية وحماية المستهلك فى البحيرة لضبط المخالفين

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:30 م

محافظ الدقهلية يحيل 67 محضر مخالفات تموينية لمخابز ومحلات للنيابة العامة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة