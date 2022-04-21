بين الحاضر والماضي صور للملكة إليزابيت في عيد ميلادها الـ96

نشر الحساب الرسمي للأمير ويلز والدوقة كورنوال على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صور احتفالية للملكة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ 96 وعلق على الصور بـ" نتمنى لصاحبة الجلالة الملكة عيد ميلاد خاص الـ 96 اليوم، حيث نحتفل باليوبيل البلاتيني لها".



الملكة إليزابيث في الحاضر



الملكة إليزابيث في الماضي

وكانت شركة ماتيل قد كشفت النقاب عن عروسة باربى الجديدة للملكة إليزابيث الثانية، والتى سيتم إصدارها فى عيد ميلاد الملكة الـ96، احتفالاً باليوبيل البلاتينى، والجديد فى نسخة الدمية أنها لا ترتدى ملابس ذات ألوان زاهية كالمعتاد، بل ترتدى فستانا عاجيًا رسميًا وتاجًا على غرار الفستان الذى ارتدته الملكة يوم زفافها، وشريط أزرق مزين بزخارف، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.