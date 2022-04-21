باسل الحينى: التخارج الناجح من الدولية للتأجير التمويلى نموذج للنهج الجديد بالإدارة

كتب عبد الحليم سالم

أعلن تحالف مساهمي المال العام المكون من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي عن انتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) البالغة 7,729,720 سهم بنسبة 38.65% من إجمالي رأسمال الشركة وذلك بسعر 41 جنيه مصري للسهم.

وتأسست الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) في عام 1997 من قبل مجموعة من المؤسسات المالية وهي تعد أحد أقدم الشركات التي تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر، وفي عام 2002 أصبحت أول شركة تأجير تمويلي تدرج في البورصة المصرية. تمكنت الشركة بنهاية عام 2021 من تحقيق أرباح قدرها 82 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 11% عن صافي أرباح عام 2020.

وصرح باسل الحيني – رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين فى بيان اليوم ، أن مساهمة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعين للمجموعة في شركة إنكوليس كانت مستقرة منذ إنشاء الشركة التي لقيت من مساهميها كل الدعم والمساندة خلال تاريخها المشرف في مجال التأجير التمويلي، ولا يعتبر قرار التخارج إنقاصاً من قدر شركة إنكوليس بل لعله شهادة نجاح لها لكون المساهمة نمت ووصلت لمرحلة من النضج تستدعي بيعها في إطار الإدارة النشطة لمحفظة مساهمات مجموعة مصر القابضة للتأمين، خصوصاً أن المجموعة قامت مؤخراً بتأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم مملوكة بالكامل لها كباكورة للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بما يتعدى خدمات التأمين، وانعقد بالفعل اجتماع الجمعية التأسيسية لهذه الشركة – مصر فاينانس للخدمات المالية – وأول اجتماع لمجلس إدارتها يوم 21 مارس 2022.

وأضاف الحيني أن التخارج الناجح من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) نموذج للنهج الجديد بالإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للمجموعة وتعظيم العائد عليها، وقد حققت نمواً بلغ 24% عن العام 2020/2019 لتربو على 75,7 مليار جنيه مصري، مما يجعل مجموعة مصر القابضة للتأمين قبلة للمستثمرين الجادين ويضعها فى طليعة الشركات التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.