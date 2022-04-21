"اليوم السابع" ينفرد بحوار مع الطبيب المعالج لأول سيدة بالعالم تم شفاؤها من الإيدز

رامى نوار

ينفرد "اليوم السابع" بحوار مع الطبيب العالمى الدكتور مارشال جليسبى، الرئيس المساعد لقسم الأمراض المعدية فى كلية طب "وايل كورنيل" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الطبيب المعالج لأول سيدة فى العالم يتم شفاؤها من مرض الإيدز باستخدام "الخلايا الجزعية".

وقبل أيام فوجئ العالم، بإعلان فريق طبى أمريكى عن شفاء أول سيدة فى العالم من مرض نقص المناعة المكتسبة، والمعروف بـ"مرض الإيدز"، وذلك بفضل زرع الخلايا الجذعية من دم الحبل السرى وهى تعتبر ثالث حالة على مستوى العالم يتم شفائها من مرض الإيدز منذ الإعلان عن اكتشاف المرض فى عام 1983.

خبر الإعلان عن شفاء أول سيدة من مرض الإيدز على يد فريق طبى ترأسه، الخبر نقلته كبرى وكلات الأنباء والصحف العالمية ومحطات الأخبار العالمية، بحثنا كثيرا حتى استطعنا الوصول له لينفرد اليوم السابع بأول حوار معه فى وسائل الإعلام العربية الذى كشف فيه تفاصيل هامة بمثابة بارقة أمل لكل مرضى الإيدز حول العالم.

وينشر تليفزيون اليوم السابع، المقابلة الحصرية مع الطبيب العالمى الدكتور مارشال جليسبى، الرئيس المساعد لقسم الأمراض المعدية فى كلية طب "وايل كورنيل" بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات المقبلة.