وذكر بيان لشركة النفط الوطنية النمساوية " او ام في " اليوم الخميس أن معدلات شراء النفط الخام من روسيا كان دائما محدودة للغاية لافتا الى أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا تم استبدال النفط الروسي بموردين أخرين .

وأشار البيان إلى التزام دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا موضحا أن الأوروبيين يبتعدون تدريجيا عن اعتمادهم على الغاز والنفط الروسي بشكل كبير للغاية .

يشار إلى أنه في العام الماضي غطى الاتحاد الأوروبي حوالي 40 في المائة من احتياجاته من الغاز وربع احتياجاته من النفط بواردات من روسيا ويعتبر التخلي الكامل عن الغاز الروسي مستحيلاً على المديين القصير والمتوسط .

يذكر أنه وفقًا لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تسدد دول الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو يوميا إلى روسيا ثمنا لإمدادات الطاقة بينما تقدر عائدات الطاقة بنحو نصف ميزانية الدولة الروسية.