المجلس الرئاسي الليبي يشدد على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط

كتب: أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد على الديب.

وأفاد المجلس الرئاسي الليبي أن " الحداد " و" الديب " قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها ، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني .

واستعرض " الحداد " و" الديب " خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية .

وشدد رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.