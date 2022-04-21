اليوم السابع
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القوى العاملة: مليون جنيه تعويض لورثة مصرى لقى مصرعه فى حادث سير بقطر

الخميس، 21 أبريل 2022 09:04 ص
القوى العاملة: مليون جنيه تعويض لورثة مصرى لقى مصرعه فى حادث سير بقطر وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالى فى الحصول على تعويض لورثة مصرى لقى مصرعه فى حادث سير بقطر، الصادر به حكم قضائى لصالح ورثة المواطن المصرى "أ.ص.ع".
 
وقال الوزير: إن التعويض بلغ 200 ألف ريال قطرى، أن ما يوازى مليون و16 ألف جنيه مصرى، وقد تم تحويل مبلغ التعويض إلى الحسابات البنكية للورثة.
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصرى "أ.ص.ع" الذى توفى فى حادث سير فى قطر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
 
وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالى خالد فتحى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب نجح من خلال المتابعة مع وكيل ورثة المواطن "أ.ص.ع"، فى تحصيل مبلغ التعويض الصادر به حكم قضائى لصالحهم، وتم تحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للورثة، وهم الأب والأم والزوجة وأربعة أبناء (قصر).

القوى العاملة

التمثيل العمالى بالدوحة

الملحق العمالى بقطر

المصريين العاملين بقطر

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