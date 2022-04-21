أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكانت اللجنة الوزارية العربية قد عقدت اجتماعها الطارئ في وقت سابق اليوم بعمان حيث تم بحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات ووقف العنف واستعادة التهدئة الشاملة.



