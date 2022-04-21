الطماطم بـ10 جنيهات والبطاطس بـ6.. جولة من داخل سوق السادات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من سوق المنطقة التاسعة ، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث حقق كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 60 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 40 إلى 43 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ45 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 87جنيها.





وبلغ سعر الطماطم بين 5.5 إلى 10 جنيهات مقابل 12 جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 7 إلى 10 جنيهات والرومي الصوب 7 الى 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 إلى 12 جنيها.



سوق السادات (1)



سوق السادات (2)