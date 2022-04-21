الطريق الربع دائرى بالفيوم حلم تحول لحقيقة مع بدء التشغيل التجريبى.. لايف

الفيوم رباب الجالي

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من محافظة الفيوم من الطريق الربع دائري الجديد الذي تم إنشائه بتكلفة 107‪ مليون جنيه وكان حلم للأهلي بمركزي ابشواي ويوسف الصديق منذ سنوات طويلة وبدأ طرح فكرة المشروع منذ عام 2010 إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ سوي عام 2021.

وكان تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأعمال النهائية للرصف وتوصيل الخدمات والتشغيل التجريبي بالطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، بحضور الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الفيوم.

شملت أعمال تفقد الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، مختلف قطاعاته بطول 3,7 كم، بتكلفة 107 مليون جنيه، وعرض 20 متر مزدوج، بداية من طريق أبشواي / الفيوم السياحي وصولاً لمفارق طريق أبشواي / تلات كقطاع أول، والقطاع الثاني من كوبري مفارق طريق تلات وصولاً لمفارق طريق السنجأ / أبشواي، ومن مفارق طريق السنجأ وصولاً لأعمال القطاع الثالث للطريق حتى طريق جبل سعد، للتأكد من جاهزية القطاعات التى تم الانتهاء منها للتشغيل التجريبي.

كما شملت أعمال الطريق الربع دائري النهائية، الرصف، وتركيب البلدورات، وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها، ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الرصف، وإستكمال أعمال الإنارة بالطريق، وفك التشابكات مع شركات المرافق، لدخولة الخدمة بكامل طاقته لتيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي، والعمل على سهولة تنقلات المواطنين.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن أعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، تأتى في إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن أعمال هذا الطريق تأتي ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومديرى التخطيط بالمراكز، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2021/2022 بكل مركز، ومقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، و حسين رجب مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول عرض مقترح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023 لكل مركز فى حدود الاعتماد المخصص الوارد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبالغ 566 مليون جنيه، لتنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وإنشاء الحوائط الخرسانية على الترع، بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم.

خلال الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية خلال المواعيد المقررة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتى أوشكت على الانتهاء، خاصة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإعطاء الأولوية لمشروعات الرصف والحوائط الخرسانية التى يجري تنفيذها على الترع، لما لها من أهمية قصوى فى تيسير الحركة اليومية للمواطنين، ومنع انهيار الطرق، استكمالاً لفكرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تنفيذ مشروعات الرصف والتكاسي بالمراكز التى لم تدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لحين إدارجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

ووجه محافظ الفيوم، بإعداد مقايسة تقديرية لاستكمال رصف امتداد الطريق الربع دائري لمدينة ابشواي، كما وجه مسئولي الطرق، بالتنسيق المشترك مع رؤساء المدن، حول الطرق المقترحة للرصف، لتحديد أولويات التنفيذ حسب احتياجات كل مركز.

وكشف معاون المحافظ، أن رؤساء المدن قد استعرضوا خلال الاجتماع، الاقتراحات المبدئية لمخصصات المشروعات المزمع تنفيذها حسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز بقطاعات الرصف، والكهرباء، وتحسين البيئة، والنظافة، كما استعرض مدير التخطيط المشروعات المركزية المشتركة لكل مركز ومناقشتها لتحديد الأولويات.