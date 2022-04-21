صرح مصدر فى الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، بأن ناقلة النفط الروسية التى احتجزتها السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا هذا الأسبوع سيتم الإفراج عنها.
وقال المصدر إن السلطات اليونانية أصدرت أمرا بالإفراج عن الناقلة الروسية "بيجاس"، التي احتُجزت قبالة سواحل كريستوس، بحسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن الناقلة "بيجاس" التي ترفع العلم الروسي وفقا لأمر جديد صدر عن إدارة مكافحة غسيل الأموال.
كان خفر السواحل اليوناني قد احتجز الناقلة "بيجاس" قبالة أمس الأول الثلاثاء بموجب أمر صادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان، امتثالا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.
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