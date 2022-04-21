السفير المصرى لدى إسلام أباد يلتقى رئيس أركان البحرية الباكستانية

كتب أحمد جمعة

التقى سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج، اليوم الخميس، رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد خان، وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون البحري الثنائي.

وبحث السفير المصرى مع رئيس أركان البحرية العلاقات الثنائية والتعاون بين القوات البحرية واستعراض التصنيع العسكرى البحرى، ودور الأزهر في شرح صحيح الدين للشباب المسلم ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

فى سياق متصل، أدانت باكستان بأشدِّ العبارات تدنيس القرآن الكريم خلال مسيرات في السويد، كما أدانت تصريحات هجومية أدلى بها سياسي هولندي التي هاجمت الإسلام وأساءت لشهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن هذه الحوادث من الإسلاموفوبيا أساءت لمشاعر أكثر من 1.5 مليار مسلم عبر العالم، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل مثل هذه الأعمال بحجة حرية التعبير عن الرأي. ودعت باكستان المجتمع الدولى إلى العمل المشترك لمكافحة الإسلاموفوبيا ونبذ الكراهية والعنف.