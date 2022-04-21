السفير الأمريكي يعتزم مناقشة الظروف السياسية مع جمعية الأعمال الأمريكية– الليبية

كتب: أحمد جمعة

يعتزم مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مناقشة البيئة السياسية والاقتصادية الراهنة لليبيا مع جمعية رجال الأعمال الأمريكية - الليبية وأعضائها.

وقال نورلاند، عبر حسابه على تويتر اليوم الخميس، إنه يريد "التركيز على الحاجة للحفاظ على الاستقرار، وهو ما قد يشير إليه استئناف إنتاج النفط والإدارة الشفافة للعائدات، والعودة إلى خطط للانتخابات الوطنية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها."

وأول أمس الثلاثاء، حثَّ نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير المصرف المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار.

وخلال مكالمة هاتفية بين نورلاند والمسؤول الأمريكي ومحافظ المصرف المركزي، جرى بحث الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المركزي، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق العام، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

يأتي هذا في ظل خلاف بشأن إيرادات النفط، وعمليات إغلاق طالت موانئ وحقول أفقدت ليبيا حوالي نصف إنتاجها اليومي، وسط محاولات لإعادة الإنتاج والتصدير ورفع القوة القاهرة.