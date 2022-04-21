اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى 15 مايو

الخميس، 21 أبريل 2022 01:11 م
السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن فى 15 مايو كلابش- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، متهما بضرب مواطن وإصابته بعاهة مستديمة، فى منطقة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه ضرب المجني عليه بأن كال لهم ضربة باستخدام سلاح أبيض "سنجة" فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة بساعده ويده اليمني علي النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض "سنجة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 
 

عاهه مستديمه

مشاجره

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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