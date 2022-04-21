كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،: نعمل على حل لكل المشكلات التي تواجهها الدولة في وقت واحد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية، وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير.

وتابع الرئيس السيسى، أن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة، ولها تأثير كبير على دول العالم، وبما فيها مصر .

وقال الرئيس السيسي: كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة.