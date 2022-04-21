اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة

الخميس، 21 أبريل 2022 10:20 م
الرئيس السيسي: كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،: نعمل على حل لكل المشكلات التي تواجهها الدولة في وقت واحد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية، وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير.

وتابع الرئيس السيسى، أن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة، ولها تأثير كبير على دول العالم، وبما فيها مصر .

وقال الرئيس السيسي: كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة.


الرئيس السيسى

توشكى

مصر

جوله تفقديه

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة