اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى: نتعاون مع الاتحاد الأوروبى للتحقيق فى جرائم الحرب

الخميس، 21 أبريل 2022 12:00 ص
الرئيس الأوكرانى: نتعاون مع الاتحاد الأوروبى للتحقيق فى جرائم الحرب زيلينسكى
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على التعاون فى التحقيق فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى بلاده.

وقال زيلنسكى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل نقله تلفزيون شبكة "سى إن إن" الأمريكية - إن الوضع فى بلاده يرقى إلى محاولة الإبادة الجماعية وأن روسيا تحاول تدمير الدولة والشعب الأوكرانيين.


وأوضح أنه تم مناقشة العقوبات المفروضة على روسيا وإمداد بلاده بالأسلحة وعضويتها فى الاتحاد الأوروبى ومساعدتها لوقف الحرب بالإضافة إلى احتياجاتها لجهود إعادة الإعمار بعد انتصارها فى الحرب.


وشدد على أهمية تشديد العقوبات لأقصى درجة لحرمان روسيا من كل إمكانات تمويل تلك الحرب، مطالبا بأن يكون الحظر الكامل على النفط والغاز الروسيين ضمن العقوبات الجديدة وأن تحجب كافة البنوك الروسية من نظام "سويفت" العالمي.


وأشار إلى أهمية حصول بلاده على كافة الأسلحة المتطورة الضرورية وتوحيد الجهود وإعادة بناء البنية التحتية والمدن دون الانتظار لنهاية الحرب لافتا إلى نزوح الملايين بسبب الدمار.


من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاتحاد الأوروبى سيدعم جهود أوكرانيا لإعادة الإعمار وأن الاتحاد عازم على تقديم الدعم الإنسانى والدعم اللازم لضمان تحقيق العدالة الدولية.


كما أكد أن من يقاتلون حاليا فى أوكرانيا يقاتلون من أجل القيم الأوروبية والحرية والمبادئ الديمقراطية، وأنه يجب الضغط على النظام فى الكرملين والاستمرار فى العمل لزيادة الضغط على روسيا لوقف الحرب


وأعرب ميشيل عن احترامه الكامل لقرار أوكرانيا الديمقراطى والحر للتقدم بطلب الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. كما شدد على أن الاتحاد سيقوم بكل ما يمكنه لتحقيق النصر لأوكرانيا.


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