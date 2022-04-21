الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1360 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1360) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (47,676 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف " – 1000 عبوة ملح طعام- 7,250 طن أسمنت) (405) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (33,050 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أعلاف"– 74650 قطعة مستلزمات طبية – 6200 لتر سولار- 2488 عبوة سجائر- 16 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية "تصرف دقيق مدعم" – 9 قضايا تجميع دقيق مدعم- 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 39 قضية عدم وجود سجل – 36 قضية توقف عن الإنتاج –– 34 إستخدام الخبز فى المطاعم- 205 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5,950 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,600 طن دقيق مدعم "تجميع" –1680 رغيف بلدى – 34 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (6,250 طن "أسمدة مدعمة، سكر تموينى") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (102,976 طن – 6200 لتر سولار– 2488 عبوة سجائر – 16 إسطوانة بوتاجاز -34 بطاقة تموينية ذكية – 1680 رغيف بلدى – 1000 عبوة ملح طعام- 74650 قطعة مستلزمات طبية ) كان أبرزها ضبط ( 10 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (9,45 طن "عصائر- مقرمشات") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5,5 طن " سكر حر– مكرونة – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مال مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (4,750 طن "سكر حر– مكرونة – دقيق أبيض") وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6516 عبوة أدوية مختلفة - 162 كيلو جرام "بودرة" مواد خام لعقاقير بيطرية) معبأة داخل براميل "مجهولة المصدر" غير صالحة للإستخدام الآدمى "مستلزمات إنتاج" وجميعها تشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية - 3 ماكينات تعبئة وتغليف - ميزان حساس - 31000 عبوة فارغة - 220000 نشرة داخلية لذات العقاقير الطبية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مستأجر "بدون ترخيص" ، وكذا مالك العقار الكائن به المصنع) بمحافظة القليوبية، وضبط (6 طن "دواجن - مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتدول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية، وضبط (3,5 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتدول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (17,800 طن "مكرونة- دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط ( 18 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط ( 9 طن "مواد كيمائية ، كربوانات كالسيوم ، مبيدات فطرية" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى - 3820 عبوة "مبيدات ومخصبات زراعية" منتج نهائى غير صالحة للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط( صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم " إستخراج 82%" والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد إستخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على(550 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.