البحرين تؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس

كتب محمد جمال

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالبحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، موقف بلاده الثابت والمتوافق مع الجانبين الأردنى والفلسطينى بشأن ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس واحترام دور الأردن فى إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان.

وأشار آل خليفة - خلال استقباله سفير الأردن لدى المنامة رامى صالح، وسفير فلسطين طه محمد عبدالقادر، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته فى التهدئة، وإيجاد أفق سياسى حقيقى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما ينشد الأمن والسلام والازدهار والرخاء لدول منطقة الشرق الأوسط وشعوبها.



وقد تم - خلال اللقاء - استعراض علاقات الأخوة والتعاون التى تجمع البحرين مع الأردن وفلسطين، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.