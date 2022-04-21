افتتاح مدارس جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة فى العيد القومى لأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن حياة كريمة نفذت عددا كبيرا في المدارس التي استهدفتها المبادرة في القري الأكثر احتياجا، مضيفا أن عددا من هذه المدارس سيجرى افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة بعد أن الانتهاء منها.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تنفذ 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه وتم نهو عدد 87 مدرسة واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1219 فصل دراسي، وبتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه ويوجد مدرسة واحدة جارى العمل بها بعدد 9 فصول.



وأشاد بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة لجهودهما المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة، ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.