اعترافات المتهمة بقتل طفلتها فى الوراق: كان نفسى أخلف ولد

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، أن المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة وإلقاء جثتها فى بالوعة صرف صحى، اعترفت بقتل ابنتها، بسبب إنجابها فتاة وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل العمد.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملا بطفل ذكر، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.