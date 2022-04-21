اتحاد الجمعيات يعلن تقديم الدعم لتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية

كتب مدحت وهبة

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد، أنه فى صدور القانون رقم 23 لسنة 2022 والخاص بمد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 11/4/2022 ،فان الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لديه الاستعداد الكامل لتقديم كافة المساعدات والدعم لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع وانه نظراً للظروف الاقتصادية والتي تمر بها كل دول العالم ومنها مصر ندعو جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات في جميع المحافظات بتقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات المجانية للأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف المعاناة عنهم .

‎وأضاف الاتحاد فى بيان اليوم، أنه في إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من أجل الارتقاء بجوده حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو السكاني فان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يعلن بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال السكان والتنمية في المشاركة في محاور المشروع ومنها محور التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة في توفير خدمات تنظيم الأسرة من أجل خفض الحاجات غير الملباه والمشاركة في محور التوعية لرفع الوعي بالقضية السكانية والآثار المترتبة على الزيادة السكانية الغير محسوبة وأيضاً المشاركة في المنظومة الالكترونية الموحدة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية .

‎كما يشارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع هيئة الرقابة الإدارية في إعداد المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030 وبصفة خاصة دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد .

‎و في إطار استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتغير المناخي (COP27 ) والمخطط عقده شهر نوفمبر 2022 ،ينظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير حملة توعية وترويج تستهدف توعية المنظمات الأهلية بقضية التغيرات المناخية ودورها المنتظر في مواجهة تلك القضية كما يعكف الاتحاد على دراسة بعض المقترحات التشريعية بهدف دعم العمل الأهلي وإزالة المعوقات التي تواجهه وانه فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التنمية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 وهو دعم الشراكة فقد تشرف الاتحاد العام للجمعيات في بالانضمام للتحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي والذي ضم 24 مؤسس من المنظمات الأهلية العاملة في مجالات التنمية والرعاية بهدف التنسيق وتبادل المعلومات والشراكة في المشروعات التنموية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا .

‎و يحرص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على التعاون مع كافة أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي .