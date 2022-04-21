إخلاء مبنى الكابيتول فى واشنطن بعد بلاغ بـ"تهديد" من الجو

وكالات

أعلنت شرطة الكابيتول في واشنطن عن إخلاء المبنى بعد تلقي بلاغ بوجود "تهديد محتمل من قبل جسم طائر".

وجاء في بيان لشرطة الكابيتول أنها "تتابع جسما طائرا من شأنه أن يمثل تهديدا على مجمع المباني في تل الكابيتول".

ولم توضح الشرطة ما هو "الجسم الطائر"، وما هي طبيعته، كما لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن السبب الدقيق لإخلاء المبنى.

وفي وقت لاحق، نشرت شرطة الكابيتول تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت فيها أن عملية الإخلاء تمت "كإجراء احترازي".

وأكدت "عدم وجود أي خطر على الكابيتول"، مضيفة أنها ستنشر بيانا مفصلا في وقت لاحق.