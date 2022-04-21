أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 256 من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه نجح رجال الإدارات المختلفة فى بيع 256 صكا من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتداداً لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقاً عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 256 صكا من صكوك الإطعام حتى الآن.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه منذ يوم 13 مارس الماضى نجحت المديرية بإداراتها الـ9 التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام للجميع، وجاء المركز الأول إدارة أوقاف البياضية قامت ببيع 53 صكا، والمركز الثانى إدارة أوقاف النمسا ببيع 50 صكا، والمركز الثالث إدارة بندر الأقصر بعدد 40 صك، والمركز الرابع إدارة أوقاف أصفون ببيع 35 صكا، والمركز الخامس إدارة أوقاف إسنا قامت ببيع عدد 26 صكا، والمركز الساس إدارة أوقاف الطود بعدد 20 صكا، والمركز السابع إدارة أوقاف أرمنت بـ16 صك، والمركز الثامن إدارة أوقاف حاجر كومير 8 صكوك، والمركز الثامن مكرر إدارة أوقاف الزينية 8 صكوك.



وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على ما سبق فيكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الإطعام حتى الآن 256 صكا، قائلاً: "هنا نود أن نثمن هذا الأمر داعين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد الطيب ونتمنى التوفيق لباقى العاملين بالمديرية المكلفين بهذا الأمر".