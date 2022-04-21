اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 08:12 ص
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أسعار البصل تتراجع فى الأسواق والكيلو بـ 2 جنيها فقط فى الجملة

الخميس، 21 أبريل 2022 08:00 ص
أسعار البصل تتراجع فى الأسواق والكيلو بـ 2 جنيها فقط فى الجملة بصل - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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واصلت بعض أصناف  الخضروات  تراجعها في سوق الجملة وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات مقابل 10 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2 جنيه بتراجع ملحوظ والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات.
 
وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 7 إلى 10 جنيهات والرومى الصوب 7 الى 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 إلى 12 جنيها. وسجل سعر الملوخية 5 إلى 7 جنيهات والخيار الصوب 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي 8 إلى 12 جنيها والبسلة 4 الى 5 جنيهات والسبانخ 2.5 إلى 4.5 جنيه والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات.
 
البطاطا سجلت 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 3.5 إلى 5.5 جنيه والفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات والبنجر 2 إلى 4 جنيهات ، ورق العنب 18 إلى 22 جنيها.

اسعار البصل

الطماطم

الخضار

الخيار

اسعار السلع

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