أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا اعتكاف أو تهجد بالمساجد فى رمضان بسبب كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: الحديث عن مسابقة 30 ألف معلم فى مواعيد سنحددها لاحقا.. فيديو
المفتى عن تغيب الموظف من أجل الاعتكاف: العمل واجب والاعتكاف سنة
الرعاية الصحية: فحص 10 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن "رمضانك صحة"
سامح شكرى يبحث مع وزير الدولة البريطانية جهود مصر للتصدى للتطرف
الداخلية تضبط جرائم تزوير ونصب واتجار فى العملة.. فيديو
كشف عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التعليم.. إنفوجراف
الصحة تطلق 27 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال آخر 10 أيام من رمضان
التعليم: لن يسمح بدخول الكتاب بامتحان أولى وثانية ثانوى.. واستخدام ورقة مفاهيم فقط
الصحة تصدر بيانا حول وجود إصابات بالالتهاب الكبدى عند الأطفال غير معروف السبب
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المكفوفين
التعليم تكشف آلية عقد امتحان مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية
تبدأ 11 مايو.. ننشر جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام
التعليم: المدارس تصحح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوى العام
النقض تؤيد السجن المؤبد لبديع وحجازى والبلتاجى فى قضية أحداث قسم برج العرب
الأوقاف: لا اعتكاف أو تهجد بالمساجد فى رمضان بسبب جائحة كورونا
"التعليم" تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى لدفعة الصف الرابع 2021-2022
الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس بتعديل قانون إنشاء "العامة للأبنية التعليمية"
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالى لـ2401
سينا أقوى بينا.. القوات المسلحة تذيع أغنية جديدة عن سيناء فى ذكرى التحرير.. فيديو
الحكومة توافق على إصدار 1500 عملة تذكارية لتجسيد عملية ترميم طريق الكباش
أسعار "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف
وزيرة التضامن تفتتح مشروع تطوير منطقة الجبخانة
الرعاية الصحية: تقديم 10 آلاف جلسة تأهيلية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى
الأرصاد: طقس ربيعى ودرجات حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع
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