5 أسباب تؤدى لإصابتك بمرض السكر.. منها زيادة الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

السبب وراء الإصابة بمرض السكري هو عدم قدرة جسمك على الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين، ولكن هناك عوامل محددة جدًا في نمط الحياة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفى السطور القادمة سنوضح أهم خمسة أسباب لمرض السكري، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - زيادة الوزن:

ترتبط زيادة الوزن أو السمنة ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري من النوع 2 ، ومن هنا جاء المصطلح الطبي الجديد "السكري"، يقول اختصاصي الغدد الصماء جاي وادادار ، طبيب الغدد الصماء: "السكري مرض له قدرة هائلة على التسبب في آثار ضارة على الجسم على المدى الطويل، مرض السكري هو مرض صامت يضر بجسمك إذا لم يتم السيطرة عليه ، يوضح الدكتور وادادار أن السمنة يمكن أن تجعل مرض السكري أسوأ بشكل ملحوظ، وذلك بفضل الدهون الزائدة في الكبد التي لا تترك مساحة لتخزين الجلوكوز، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين في محاولة لإنجاز مهمة إخراج الجلوكوز من الدم، إنه يحاول دفع المقاومة الناتجة عن الدهون، يصبح البنكرياس لديك مرهقًا ، ونتيجة لذلك يبدأ في إنتاج كميات أقل الأنسولين.

2 - الجلوس لفترات طويلة:

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة في اليوم حتى إذا كنت تمارس الرياضة إلى الإصابة بمرض السكري، أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أن النساء معرضات بشكل خاص لخطر تطوير مقاومة الأنسولين نتيجة الجلوس لفترات طويلة.

3 - لا تمارين بدنية:

الوقاية من مرض السكري هي أكثر من مجرد عدم الجلوس طوال اليوم ، فالتمارين مهمة للغاية في المساعدة على التحكم في نسبة السكر في الدم، فالنشاط البدني هو جزء مهم من الصيانة اليومية لمستويات الجلوكوز.

4 -مرحلة ما قبل الاصابة بالسكري:

مقدمات السكري هي حالة يكون فيها السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، وإذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، ولكن يجب أن تبدأ في إجراء تغييرات حقيقية في نظامك الغذائي ونمط حياتك لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم والتحول إلى النوع الثاني.

5 -تناول الكثير من الكربوهيدرات

هناك أدلة متزايدة على أن تقليل الكربوهيدرات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، حتى لو لم يتم فقدان الوزن، ليس هناك شك في أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 يتصرفون بشكل أفضل في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، لكنهم عادة ما يفقدون الوزن وأحد الأفكار السائدة هو أن فقدان الوزن يقود التحسينات.