وكيل تعليم الغربية يشهد ورشة عمل تدريبية لطلاب التعليم الفنى

الغربية - عادل ضرة

شارك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى ورشة عمل لتدريب مقيمى سوق العمل المشاركين للتدريب على التقييم فى منهجية الجدارات لطلبة الصف الثالث للتعليم الفنى بنوعياته الأربع "الصناعي، الزراعى، التجارى، والفندقي"، بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى TVET، بحضور الدكتور محمود دياب، مساعد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والأستاذ فتحى أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية، وتم تنفيذ ورشة العمل بفندق بانوراما بطنطا.

كان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد افتتح المعرض الدائم للأنشطة بإدارة شرق طنطا التعليمية، والمقام بمدرسة السادات الثانوية بنات، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وعاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا.

وأشاد وكيل الوزارة، خلال الجولة التفقدية داخل المعرض بالأنشطة والأعمال الفنية والعلمية المقدمة من جميع الطلاب المشاركين والمشرفين والتوجيهات المختلفة، حيث ضم المعرض الدائم عرضاً لأقسام اللغات، والأنشطة، والعلوم الاجتماعية، والدراسات وغيرها، واشتمل على أقسام لكل من اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، وعلم النفس، والتربية الاجتماعية والتربية الزراعية، والتربية النفسية، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والمكتبات، والدراسات الاجتماعية، والفلسفة، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية، والمجال الصناعي، والصحافة، والمسرح، ومناهل المعرفة، والتربية الفنية.