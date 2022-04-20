وزير الدفاع العراقى يتلقى دعوة رسمية لزيارة التشيك

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تلقي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد دعوة رسمية من سفير التشيك لدى العراق بيتر شتيبان لزيارة جمهورية تشيكيا والإطلاع على الصناعات العسكرية هناك.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع العراقي سفير تشيكيا لدى العراق بيتر شتيبان، وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيلها بما يحقق مصلحة البلدين.



وميدانيا، كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي،عن تشديد الإجراءات الأمنية في قرية "آل سعدون" إثر مقتل مدير استخبارات عمليات سومر التابعة للجيش العراقي .



وأشارت الخلية ـ في بيان صحفي ـ إلى أن القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر فرضت طوقا أمنياً في القرية ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، على خلفية نزاع عشائري أسفر عن مقتل العميد علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض هذا النزاع".