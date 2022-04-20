وزير الدفاع الصينى يعرب عن أمل بلاده فى إقامة علاقات مستقرة مع واشنطن

كتب محمد جمال

قال عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطنى الصينى "وى فنج خه"، إن بلاده تأمل فى إقامة علاقات سليمة ومستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الصين ستدافع عن مصالحها وكرامتها الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء اتصال هاتفى بين وزير الدفاع الصينى ونظيره الأمريكى لويد أوستن، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن قضايا مثل الأمن البحرى والجوي، والوضع فى أوكرانيا.



وأكد وزير الدفاع الصينى أنه يتعين على بكين وواشنطن تطبيق التوافق الذى توصل إليه زعيما الدولتين على نحو جاد، مشيرا إلى ضرورة تدعيم الثقة المتبادلة بين جيشى البلدين، وتعزيز الحوار والتبادلات، وإدارة المخاطر والأزمات، وإجراء تعاون عملي، لضمان تنمية طبيعية وسليمة للعلاقات الثنائية بين الجيشين.



وأوضح أنه إذا لم تُعالج مسألة تايوان على نحو مناسب، فسيكون لذلك تأثير سلبى على العلاقات الصينية الأمريكية.



من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستعزز التبادلات العسكرية والتعاون مع الصين بطريقة صادقة ومنفتحة، مؤكدا التزام بلاده بمبدأ صين واحدة.

وأشار إلى أنه ينبغى على الجانبين إدارة المنافسة والمخاطر بطريقة عقلانية، والتعامل مع الصعوبات التى تواجه الجيشين على نحو مناسب.