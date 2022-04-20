اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 12:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية يوجه بالتنسيق مع محافظة القاهرة لرفع الإشغالات بجسر السويس

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:12 م
وزير التنمية المحلية يوجه بالتنسيق مع محافظة القاهرة لرفع الإشغالات بجسر السويس رفع الإشغالات على شارع جسر السويس بحى عين شمس
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لشن عدد من الحملات على شارع جسر السويس بحى عين شمس لإعادة الانضباط ورفع إشغالات المحلات التجارية  والباعة الجائلين، وذلك فى استجابة من وزارة التنمية المحلية لشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى لاحتلال الباعة الجائلين وبعض أصحاب المحلات لمساحة كبيرة من شارع جسر السويس، مما تسبب فى إعاقة حركة المرور وسير المواطنين بالشارع خاصة بعد التوسعات الكبيرة التى قامت بها الدولة للطرق والمحاور بالقاهرة .

 

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم التواصل مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتوجيه الأجهزة التنفيذية بالحى وشرطة المرافق وإدارتى المحلات والإشغالات، بشن حملات على مدار الـ24 ساعة الماضية وضبط الباعة الجائلين المخالفين.

 

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بحملات دورية على مدار اليوم على جميع الشوارع الرئيسية فى الأحياء للتصدى بحسم مع أى إشغالات أو مخالفات فى الشوارع والميادين خاصة بعد ساعات الإفطار والتنبية على المحلات بضرورة الالتزام بعدم إشغال الطريق العام وفى حال المخالفة سيتم معاقبة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن .

 

ونجحت حملات محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية والتى أشرف عليها نائب المحافظ فى رفع جميع الاشغالات والمخلفات الموجودة فى الشارع والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق.

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.18 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.18 PM
 

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.19 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.19 PM (2)
 

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.19 PM
 

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.20 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2022-04-20 at 10.56.20 PM
 

 


التنمية المحلية

رفع الاشغالات

جسر السويس

عين شمس

محافظة القاهرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة