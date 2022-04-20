اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاتفيا وإستونيا وليتوانيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:00 ص
وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاتفيا وإستونيا وليتوانيا أنالينا بيربوك
أ ش أ

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تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، زيارة تستمر 3 أيام، إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وأضاف البيان أن الوزيرة ستزور لاتفيا اليوم الأربعاء، حيث ستلتقى برئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريش، ووزير الخارجية إدجارز رينكوفيس في ريجا، كما ستتفقد الوزيرة مركز الامتياز للاتصالات الاستراتيجية التابع لحلف الناتو في ريغا.
 
وذكر البيان أن الوزيرة الألمانية ستتوجه إلى إستونيا، حيث ستلتقى نظيرتها الإستونية إيفا ماريا ليميتس لإجراء محادثات ثنائية في العاصمة تالين، وكذلك رئيس الوزراء الإستوني كاجا كلاس.
 
وفى ختام الزيارة ستلتقى بيربوك يوم الجمعة، مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، كما ستتفقد وحدة الانتشار المتمركزة في روكلا كجزء من الوجود المتقدم لحلف الناتو، والذي تديره ألمانيا كدولة إطارية.
 
ومن المقرر أن تتناول محادثات وزيرة الخارجية الألمانية في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، رد فعل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمجتمع الدولي على العملية الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى القضايا السياسة الدولية والأوروبية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.

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