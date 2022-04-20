اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن وطوكيو وبروكسل تقدم مساعدات عاجلة لأوكرانيا مع بدء هجوم روسى فى الشرق

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:00 ص
واشنطن وطوكيو وبروكسل تقدم مساعدات عاجلة لأوكرانيا مع بدء هجوم روسى فى الشرق الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتفق زعماء الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم الدعم السريع لأوكرانيا في الوقت الذي تبدأ فيه روسيا هجومًا عسكريًا متجددًا في الجزء الشرقي من الدولة المجاورة لها.
 
وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا - خلال مكالمة فيديو أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن بلاده ستزيد حجم قروضها إلى كييف إلى 300 مليون دولار، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الأوكراني هو مهمة عاجلة.
 
وأجرى الزعماء مكالمة الفيديو استمرت ساعة باقتراح من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بأنه يعتقد بأن القوات الروسية بدأت "معركة دونباس" للسيطرة على المنطقة الشرقية من أوكرانيا بعد انسحابها من العاصمة التي فشلوا في الاستيلاء عليها.
 
وأعرب القادة الثلاث عن قلقهم العميق حيال ازدياد الخسائر في صفوف المدنيين مع استمرار روسيا في هجومها على مدينة ماريوبول الساحلية (منطقة رئيسية تربط منطقة دونباس الشرقية التي تضم انفصاليين موالين لروسيا مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014)، وأدانوا معاملة القوات الروسية للمدنيين، والتي ظهرت للعالم من خلال تقارير عن عمليات قتل في بلدة بوتشا بالقرب من كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. استطلاعات تشير لتقدم ماكرون على لوبان بالانتخابات الفرنسية.. الأردن يستضيف اجتماعا طارئا عربيا لمواجهة سياسات إسرائيل.. 54 يوما على الحرب الروسية الأوكرانية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص

تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد البلدين..زيلينسكى يطالب مجموعة السبع بـ 50 مليار دولار لتعافي اقتصاد بلاده.. والمركزى الروسى: اقتصادنا يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلى بسبب العقوبات

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة