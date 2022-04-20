هنشترى الفاكهة بكام النهاردة.. أسعار الفواكه فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الفواكه في الأسواق عقب تراجع في مستهل تعاملات هذا الأسبوع، وشهدت بعض الأصناف مستويات منخفضة، حيث سجل سعر البرتقال أبو سرة 6 إلى 8 جنيهات والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات واليوسفي 4 إلى 7 جنيهات.

وشهدت أسعار التفاح تسجيل 19 إلى 23 جنيها للأمريكي والإيطالي والتفاح الجلودن 16 إلى 20 جنيها والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات.

وشهدت أسعار الجوافة تسجيل مستويات 4 إلى 9 جنيهات والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب 5 إلى 10 جنيهات والمانجو المستورد السوداني 30 الي 60 جنيه، البطيخ وزن 8 إلى 10 كيلو يتراوح سعرها بين 40 إلى 50 جنيها والبطيخ زنة 6 إلى 8 كيلو يتروح سعرها بين 27 إلى 36 جنيها والبطيخ وزن 4 إلى 6 كيلو بسعر 16 إلى 24 جنيها.

وبلغ سعر الخوخ البلدي 10 إلى 20 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والكومثرى المستوردة 25 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها والكيوي 20 جنيها والموز الصعيدي من 5 إلى 8 جنيهات.