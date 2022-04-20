اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 01:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مصرللطيران تشكر طبيب النادي الأهلي لإسعافه راكبة مغربية علي متن الطائرة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:50 م
مصرللطيران تشكر طبيب النادي الأهلي لإسعافه راكبة مغربية علي متن الطائرة طبيب النادي الأهلي يسعف راكبة مغربية
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيرانن بالشكر والتقدير  للدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتصرفه البطولي، وتعاونه مع الركب الطائر في إجراء العديد من الإسعافات الطبية، لسيدة مغربية تواجدت على متن رحلة مصرللطيران أمس رقم MS847  التى أقلت بعثة الفريق إلى مطار  كازابلانكا، استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.
 
وتعرضت السيدة المغربية لوعكة صحية طارئة وهبوط فى الدورة الدموية فسارع طاقم الطائرة باستدعاء الدكتور أبو عبلة، لإسعافها ومنحها بعض العقاقير والمحاليل وظل يتابع حالتها باستمرار إلى أن وصلت الطائرة لمطار كازابلانكا.
 
طبيب النادي الأهلي يسعف راكبة مغربية
طبيب النادي الأهلي يسعف راكبة مغربية

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر الطيران

الاهلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة