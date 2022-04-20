مصرللطيران تشكر طبيب النادي الأهلي لإسعافه راكبة مغربية علي متن الطائرة

كتب محمود عبد الغني

تقدم الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيرانن بالشكر والتقدير للدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتصرفه البطولي، وتعاونه مع الركب الطائر في إجراء العديد من الإسعافات الطبية، لسيدة مغربية تواجدت على متن رحلة مصرللطيران أمس رقم MS847 التى أقلت بعثة الفريق إلى مطار كازابلانكا، استعداداً لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وتعرضت السيدة المغربية لوعكة صحية طارئة وهبوط فى الدورة الدموية فسارع طاقم الطائرة باستدعاء الدكتور أبو عبلة، لإسعافها ومنحها بعض العقاقير والمحاليل وظل يتابع حالتها باستمرار إلى أن وصلت الطائرة لمطار كازابلانكا.