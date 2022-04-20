اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى: نقترب من التخلى عن المنتجات العسكرية من الدول غير الصديقة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:06 ص
مسئول روسى: نقترب من التخلى عن المنتجات العسكرية من الدول غير الصديقة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تقترب من التخلي عن كل واردات المنتجات العسكرية من الدول غير الصديقة.
 
وقال بوريسوف في تصريح خاص قناة "روسيا اليوم"، إننا "لا نرى أي تهديد جدي قد يؤثر على الالتزام بالأنشطة المخطط لها سلفا بشأن الحجوزات الدفاعية العسكرية، نحن تأقلمنا مع سياسات العقوبات المستمرة منذ 2014 " .
 
وأوضح المسئول الروسي أنه تم إنشاء مخزون لتأمين حاجتنا من المواد الضرورية والهامة، ولا يوجد ما يهدد تنفيذ البرنامج الرئيسي للحجوزات الدفاعية للدولة.
 
وأشار إلى أن الوضع الحالي بشأن الحجوزات العسكرية أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة، وتم التعاقد على حوالي 88% من جميع الالتزامات السنوية، مؤكدا أن وضع الخزينة العسكرية جيد.

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