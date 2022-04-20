محافظ جنوب سيناء يهنئ أسقف أقباط مصر بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد

جنوب سيناء فايزة مرسال

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وأقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد، متمنياً دوام السعادة والترابط والعمل يدا واحدة كمواطنين مصريين في سبيل إعلاء كلمة مصر عالياً.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بزيارة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، علي رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضم اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وقال المحافظ: "أننا جميعا مستمرين في العمل والجهد، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة جدا لم تشهدها من قبل وفي خلال عدة سنوات قليلة سيحصد نتائجها جميع أهالي المحافظة" مشيراً للمشروعات الضخمة التي تتم في إطار استعداد شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية والذي ستكون مدينة السلام العالمي خلاله قبلة عالمية وتتجه أنظار العالم كله إليها.

من جانبه رحب أسقف سيناء الجنوبية بالمحافظ والوفد المرافق مقدماً التهنئة بشهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر معرباً عن سعادته الغامرة بتلك الزيارات وتواكب قرب عيد القيامة المجيد وعيد الفطرالمبارك.