ماكرون يتهم لوبان بالتبعية لبوتين بسبب حصولها على قرص من بنك روسى.. والأخيرة تبرر

كتبت هناء أبو العز - أحمد عرفة

اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشحة للرئاسة الفرنسية غريمته "ماريان لوبان" بالتبعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب قرض مالي حصلت عليه من بنك روسي.

وردّت ماريان لوبان خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية، بنفي هذا الاتهام، موضحة أن لجوءها إلى البنك الروسي جاء بسبب أنه لا يوجد مصرف فرنسي وافق على منحها قرضاً.

وقال الرئيس الفرنسى أنه يعتبر أفضل طريقة لتحسين القدرة الشرائية هي مكافحة البطالة، مذكرا أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.4%.