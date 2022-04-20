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لوبان: الأولوية المطلقة للسنوات الخمس المقبلة إعادة للفرنسيين أموالهم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:25 م
لوبان: الأولوية المطلقة للسنوات الخمس المقبلة إعادة للفرنسيين أموالهم جانب من المناظرة
كتبت هناء أبو العز - أحمد عرفة

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قالت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، إنها ستكون رئيسة للفرنسيين وسأكون رئيسة الوئام وتنهض بالعدالة ورئيسة الأخوة الوطنية.

وأضافت مارين لوبان خلال مناظرة تليفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الفرنسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: سأهتم بمساعدة الشباب وأوفر مساعدة مالية لهم شهريا وسأعزز المساعدة للفئات الضعيفة وذوي الإعاقة.

وأوضحت المرشحة ماريان لوبان، أن الأولوية المطلقة للسنوات الخمس المقبلة هي إعادة للفرنسيين أموالهم وهو ما يعادل 150 يورو شهريا لكل أسرة.

 


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