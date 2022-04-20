كيف تحصل على صورة تنفيذية ثانية من الحكم القضائى؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية الحصول على صورة تنفيذية ثانية للحكم القضائى الصادر من المحكمة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

ويقول المستشار أيمن عطا الله، إنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

وأوضح أنه وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض، كما لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.

وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.