كل ماتريد معرفته عن التوسع فى استخدامات الغاز كوقود للسيارات × 10 معلومات

كتبت - مروة الغول

يشهد المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية توسعاً فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع والتى كانت كالتالى .

1- مشروع طموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية.

2- شهد طفرات فى تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذى أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه.

3- أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن.

4- فوائد اقتصادية وبيئية عديدة تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع.

5- متر الغاز يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين.

6- ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.

7- توافر محطات تموين الغاز فى ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حالياً.

8- بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.

9- مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطاً فى الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021.

10- يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن.